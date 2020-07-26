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Ольга Чемоданова: у нас достаточно сил и средств для того, чтобы сегодня обеспечить безопасность граждан

26 июля 2020 17:29
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Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию похожими на аналогичные кампании у соседей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Чемоданова: у нас достаточно сил и средств для того, чтобы сегодня обеспечить безопасность граждан-1

Григорий Азаренок:
Людям пытаются внушить: в нужный момент милиция с вами ничего не сделает. Она не будет защищать закон и порядок. Вы знаете сотрудников очень хорошо, знаете, чем они дышат, что думают. Стоит ли обольщаться?

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
Не стоит обольщаться. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы сегодня обеспечить безопасность граждан в нашей стране.    

# Выборы в Беларуси # общество # Ольга Чемоданова # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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