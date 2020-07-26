Миллион рублей за три месяца. Как профсоюзы помогли медикам Гомельской области

Новости Беларуси. За три месяца медработникам Гомельской области из профсоюзного бюджета оказана помощь в миллион рублей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это сегодня в коридорах областного госпиталя инвалидов Отечественной войны о трех сложнейших месяцах борьбы с вирусом напоминают лишь остатки временных шлюзов. А в апреле, когда пациенты с диагнозом COVID сюда поступали десятками, помощь профсоюзов была тем самым плечом, которое всегда рядом в трудную минуту. «Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора

Олег Иванцов, главный врач Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны:

Мы получили финансовую помощь от профсоюзов, также получили и защитные костюмы, и дезсредства. Это нас в первые дни очень поддержало.