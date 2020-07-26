Андрей Лазуткин: «Занимаются они не агитацией. Они проводят мобилизацию своего ядрового электората»

Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию похожими на аналогичные кампании у соседей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Занимаются они не агитацией. Они проводят мобилизацию своего ядрового электората. То есть необходимо не воздействовать на какое-то абстрактное население республики, все 100 %, достаточно просто по Минску организовать какое-то ядро сторонников, которое будет активно и стабильно выходить на акции в поддержку.

Конечно, акции все заявляются как мирные, потому что надо отстаивать свою, потому что во всех кругах общения создается видимость того, что все не поддерживают власть. То есть идет такой целенаправленный разогрев своих сторонников.