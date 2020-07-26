«Быстро откликнулись на нашу просьбу». Сенатор помог обустроить детскую площадку в Гомеле

Новости Беларуси. В одном из новых микрорайонов Гомеля глава Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов уже не в первый раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В одном из новых микрорайонов Гомеля глава Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов уже не в первый раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Несколько недель назад местные жители обратились к сенатору с просьбой помочь обустроить детскую площадку.
«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора
Татьяна Авраменко, жительница Гомеля:
Мы очень благодарны Алексею Николаевичу за то, что быстро откликнулись на нашу просьбу. Письмо мы отправили, и быстро это все сделалось. Мы даже не ожидали.
Песочницы – лишь первый шаг на пути к уютным дворам.
– Можно, чтобы вы сделали такую большую площадку, где большая горка и цепные качели?
– Подумаем, со взрослыми подумаем.
Алексей Неверов убежден: комфорт и уют во дворе, в подъезде, в городе и в стране в целом – дело общее, ведь забота о человеке начинается с его собственного стремления жить лучше.
Алексей Неверов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Это работа с людьми в первую очередь. Знание их проблем – залог успеха того, что вы будете компетентны при рассмотрении каких-либо законопроектов.