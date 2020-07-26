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«Быстро откликнулись на нашу просьбу». Сенатор помог обустроить детскую площадку в Гомеле

26 июля 2020 17:46
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Новости Беларуси. В одном из новых микрорайонов Гомеля глава Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов уже не в первый раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Быстро откликнулись на нашу просьбу». Сенатор помог обустроить детскую площадку в Гомеле-1

Несколько недель назад местные жители обратились к сенатору с просьбой помочь обустроить детскую площадку.

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора

«Быстро откликнулись на нашу просьбу». Сенатор помог обустроить детскую площадку в Гомеле-4

Татьяна Авраменко, жительница Гомеля:
Мы очень благодарны Алексею Николаевичу за то, что быстро откликнулись на нашу просьбу. Письмо мы отправили, и быстро это все сделалось. Мы даже не ожидали.

«Быстро откликнулись на нашу просьбу». Сенатор помог обустроить детскую площадку в Гомеле-7

Песочницы лишь первый шаг на пути к уютным дворам.

«Быстро откликнулись на нашу просьбу». Сенатор помог обустроить детскую площадку в Гомеле-10

Можно, чтобы вы сделали такую большую площадку, где большая горка и цепные качели?
Подумаем, со взрослыми подумаем.

«Быстро откликнулись на нашу просьбу». Сенатор помог обустроить детскую площадку в Гомеле-13

Алексей Неверов убежден: комфорт и уют во дворе, в подъезде, в городе и в стране в целом дело общее, ведь забота о человеке начинается с его собственного стремления жить лучше.

«Быстро откликнулись на нашу просьбу». Сенатор помог обустроить детскую площадку в Гомеле-16

Алексей Неверов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Это работа с людьми в первую очередь. Знание их проблем залог успеха того, что вы будете компетентны при рассмотрении каких-либо законопроектов.

# Социальная инфраструктура # общество # Татьяна Авраменко # Алексей Неверов # Фотофакт

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