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Постамент с трактором и первый профессиональный скейтпарк: «Сквер МТЗ» открывается 26 мая

26 мая 2016 06:38
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Новости Беларуси. 70 лет на производственной передовой. В рамках празднования большого юбилея крупнейшего белорусского производителя тракторной техники 26 мая в Минске торжественно откроют «Сквер МТЗ».

Участники торжества прямо перед заводом высадят 70 туй. Кроме того, здесь уже установили постамент с фирменным трактором. Откроют и детскую зону с игровыми конструкциями,  а также скейтпарк, где совсем скоро пройдет масштабное спортивное шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Андрей Сусленков, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ»:
Сделана реконструкция сквера, выполнена была в этом сквере спортивная площадка по скейтбордингу. Это первая в Минске профессиональная площадка, которая насчитывает полный набор фигур для занятия скейтбордингом. Будут восстановлены и построены имиджевые брендовые конструкции, на которые будут установлены наши ордена - Ленина и Октябрьской революции.

# общество # Парки Минска # Андрей Сусленков

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