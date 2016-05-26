Постамент с трактором и первый профессиональный скейтпарк: «Сквер МТЗ» открывается 26 мая

Новости Беларуси. 70 лет на производственной передовой. В рамках празднования большого юбилея крупнейшего белорусского производителя тракторной техники 26 мая в Минске торжественно откроют «Сквер МТЗ».

Участники торжества прямо перед заводом высадят 70 туй. Кроме того, здесь уже установили постамент с фирменным трактором. Откроют и детскую зону с игровыми конструкциями, а также скейтпарк, где совсем скоро пройдет масштабное спортивное шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Сусленков, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ»:

Сделана реконструкция сквера, выполнена была в этом сквере спортивная площадка по скейтбордингу. Это первая в Минске профессиональная площадка, которая насчитывает полный набор фигур для занятия скейтбордингом. Будут восстановлены и построены имиджевые брендовые конструкции, на которые будут установлены наши ордена - Ленина и Октябрьской революции.