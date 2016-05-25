Гоночные роботы и прототипы марсоходов: необычный турнир проходит в Беларуси

Новости Беларуси. Быстрее, выше, сильнее и технологичнее. Первый белорусско-китайский турнир по робототехнике стартовал 25 мая в Минске. На протяжении дня 16 команд из Беларуси и Поднебесной сражались в двух дисциплинах: гонках роботов – это, так сказать, мини-версия Формулы-1, и в категории, где изобретения оценивали по ловкости и мастерству.

В этой Формуле-1 нет ни пилотов, ни сверхскоростей. Безошибочное прохождение трассы — вот основное преимущество перед соперником. Максим, главный претендент на победу, делает ставку не только на стабильность.

Максим Массальский, участник Белорусско-китайского молодежного турнира по робототехнике:

Здесь заложены алгоритмы, которые сейчас используются в Тесла, современных беспилотных автомобилях.

В свои 20 он уже написал книгу о гоночных роботах. Его конкурсный экземпляр — это результат работы всей команды. Робота спроектировали и собрали за три месяца. Машина уже хорошо себя показала на соревнованиях в Риме и Москве.

Максим Массальский, участник Белорусско-китайского молодежного турнира по робототехнике:

Мечта — военных роботов делать. Тоже это интересно. Как в терминаторе, но только чтобы без скайнета.

С железным упорством идут к победе и участники из Китая. Всего в Минск из Поднебесной приехали 7 команд. И каждая обещает удивить своей изобретательностью.

Чжоу Хао, участник Белорусско-китайского молодежного турнира по робототехнике (Китай):

Благодаря этому устройству, машина может сама распознавать других роботов. Мы уверены в этом конкурсе, потому что у нас очень хорошая технология. Но все равно волнуемся. Команды из Беларуси очень сильные и профессиональные.

Сегодня лучших определяли в двух дисциплинах. 16 команд боролись за победу в роботогонках и в категории «Исследования межпланетного пространства» — по сути, первенство среди марсоходов.

Каждый робот полностью автоматизирован. Машина заранее знает, где повернуть и по какой траектории ехать. Ведь участники написали алгоритмы еще за несколько месяцев до старта. Следуя негласному принципу: чистый код — чистая совесть.

А этот маленький участник с говорящей фамилией Малышко собрал своего робота всего за три часа. Илья — исключение в этом турнире. Мальчику всего 12, а его робот сделан из конструктора.

Илья Малышко, участник Белорусско-китайского молодежного турнира по робототехнике:

Я его не проектировал, я его строил. Пришла идея сделать наподобие робота-пылесоса. Вот я его и собрал.

В программе турнира были не только соревнования. Мастер-классы от именитых изобретателей и презентации новейших разработок. Роботы удивляли даже плейлистом.

Роботофорум продлится три дня. Уже завтра участники отправятся в Брест на второй этап соревнований. Имя лучшего изобретателя назовут 27 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.