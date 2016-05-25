Пополнение в «Белой Руси»: несколько десятков человек 25 мая пополнили ряды организации

Новости Беларуси. Достойное пополнение в «Белой Руси». Самый многочисленный в стране союз единомышленников 25 мая принял в свои ряды несколько десятков человек. В числе получивших билеты – молодые специалисты проектных организаций, которые, собственно, сегодня и открыли молодежный форум в Московском районе Минска. Активисты готовы ярко проявиться не только в профессии, но и в общественной жизни.

Кроме того, работающая молодежь обменялась опытом по внедрению передовых технологий и проектированию электротехнических, архитектурно-строительных и вентиляционных объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.