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Названы улицы Минска, где в течение месяца полностью заменят асфальтовое покрытие проезжей части

25 мая 2016 17:40
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Новости Беларуси. Столичные дорожники назвали список улиц, где текущий ремонт проезжей части с полной заменой асфальтового покрытия будет проводиться в первую очередь.

В перечень вошли улица Лукьяновича, участки улиц Восточной - от Широкой до Лукьяновича и от Комаровского кольца до улицы Некрасова.

Перемены ожидают улицу Тимирязева от въездного знака «Минск» до рынка, с ремонтом съездов с МКАД в сторону города.

Также дорожные работы продолжатся на проспекте Независимости в районе 9-го километра.

Обновят покрытие и на нескольких мостовых сооружениях столицы: на двух путепроводах МКАД, а также улице Аранской над Тростенецкой. Завершить ремонт планируют в течение месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Улицы Минска

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