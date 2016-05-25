Названы улицы Минска, где в течение месяца полностью заменят асфальтовое покрытие проезжей части

Новости Беларуси. Столичные дорожники назвали список улиц, где текущий ремонт проезжей части с полной заменой асфальтового покрытия будет проводиться в первую очередь.

В перечень вошли улица Лукьяновича, участки улиц Восточной - от Широкой до Лукьяновича и от Комаровского кольца до улицы Некрасова.

Перемены ожидают улицу Тимирязева от въездного знака «Минск» до рынка, с ремонтом съездов с МКАД в сторону города.

Также дорожные работы продолжатся на проспекте Независимости в районе 9-го километра.

Обновят покрытие и на нескольких мостовых сооружениях столицы: на двух путепроводах МКАД, а также улице Аранской над Тростенецкой. Завершить ремонт планируют в течение месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.