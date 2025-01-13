Игорь Сергеенко провёл личный приём граждан
Личный прием граждан провел председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. С вопросами самого разного плана – от общественно значимых до бытовых – обращались не только минчане, но и жители регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, от населения Заслоново поступила просьба перенести амбулаторию на территорию военного агрогородка. Сейчас она находится в отдалении, путь пешком занимает больше часа. Эту проблему местные жители уже озвучивали в парламенте. И она частично решена, в Заслоново открыли филиал амбулатории. Однако людям этого недостаточно.
Юрий Листопадов:
После встречи в апреле 2022 года с Сергеенко часть вопросов была решена. Частично и вопрос амбулатории был решен, но не в полном объеме. Нам сказали, что решится до конца. Но так получилось, что во всех инстанциях стали отказывать. Мы вынуждены были приехать и обратиться опять. Доложить Сергеенко то, что сделано, и то, что осталось недоделанным. Он сказал так: будет выслана комиссия Палаты представителей, куда будут включены здравоохранение, жилищные службы, которые на месте разберутся и дадут конкретный последний ответ, что и как будет. И как будет решаться этот вопрос.
А жительница Дзержинского района пришла с вопросом водоснабжения. В ее родной Вишневке используют частные колодцы, однако воды там становится все меньше. Местные жители предлагают свое решение проблемы.
Алла Мотуз:
Есть в деревне башня водонапорная, чтобы эту башню передать на баланс водоканала с последующей ее реконструкцией, чтобы люди могли пользоваться. Потому что часть людей, которые ближе находятся к этой напорной станции, пользуются.
Поскольку она плохая, некачественная, ей поливают огороды. Отреагировали таким образом, что дали задание председателю нашего Дзержинского исполкома, чтобы он проработал этот вопрос. Чтобы была возможность передать на баланс эту скважину в водоканал.
Народные избранники поддерживают контакт с населением на постоянной основе: личные приемы граждан в парламенте проходят каждую неделю, регулярно проводятся прямые телефонные линии, рассматриваются также электронные обращения.