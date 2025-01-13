Игорь Сергеенко провёл личный приём граждан

Личный прием граждан провел председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. С вопросами самого разного плана – от общественно значимых до бытовых – обращались не только минчане, но и жители регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, от населения Заслоново поступила просьба перенести амбулаторию на территорию военного агрогородка. Сейчас она находится в отдалении, путь пешком занимает больше часа. Эту проблему местные жители уже озвучивали в парламенте. И она частично решена, в Заслоново открыли филиал амбулатории. Однако людям этого недостаточно.

Юрий Листопадов:

После встречи в апреле 2022 года с Сергеенко часть вопросов была решена. Частично и вопрос амбулатории был решен, но не в полном объеме. Нам сказали, что решится до конца. Но так получилось, что во всех инстанциях стали отказывать. Мы вынуждены были приехать и обратиться опять. Доложить Сергеенко то, что сделано, и то, что осталось недоделанным. Он сказал так: будет выслана комиссия Палаты представителей, куда будут включены здравоохранение, жилищные службы, которые на месте разберутся и дадут конкретный последний ответ, что и как будет. И как будет решаться этот вопрос.

А жительница Дзержинского района пришла с вопросом водоснабжения. В ее родной Вишневке используют частные колодцы, однако воды там становится все меньше. Местные жители предлагают свое решение проблемы.