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Посольство США в Беларуси планирует начать выдачу туристических виз для всех белорусов в 2018 году

01 ноября 2017 13:38
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Новости Беларуси. Выдачу туристических виз для всех белорусов планирует начать посольство США в Беларуси в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посольство США в Беларуси планирует начать выдачу туристических виз для всех белорусов в 2018 году-1

Расширить консульские услуги в Минске американская сторона намерена впервые за 10 лет. То есть теперь за разрешением на въезд в Штаты не нужно будет ехать в соседние страны.

В американском посольстве отметили и совместную работу с белорусским МИД, благодаря которой удалось быстро расширить консульские услуги.

# общество # Фотофакт # Беларусь-США

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