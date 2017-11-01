Посольство США в Беларуси планирует начать выдачу туристических виз для всех белорусов в 2018 году

Новости Беларуси. Выдачу туристических виз для всех белорусов планирует начать посольство США в Беларуси в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расширить консульские услуги в Минске американская сторона намерена впервые за 10 лет. То есть теперь за разрешением на въезд в Штаты не нужно будет ехать в соседние страны.