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Посольство на связи онлайн. Временный поверенный Беларуси в Швейцарии сам ведёт аккаунт и общается с пользователями

24 мая 2020 18:51
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Новости Беларуси. Готовы ли белорусские чиновники и законотворцы быть всегда онлайн и как высокие технологии помогают в решении человеческих проблем?

Материал Яны Шипко в программе «Неделя» на СТВ.

Посольство на связи онлайн. Временный поверенный Беларуси в Швейцарии сам ведёт аккаунт и общается с пользователями-1

Яна Шипко, корреспондент:
Через соцсети сегодня можно выйти на связь с белорусской дипмиссией практически в любой точке мира. И вот сейчас мы будем звонить в Швейцарию.

Посольство на связи онлайн. Временный поверенный Беларуси в Швейцарии сам ведёт аккаунт и общается с пользователями-4

Временный поверенный Беларуси в Швейцарии сам ведет аккаунт. Причем с приездом сюда сначала появилась страница посольства, а потом уже личная. Во время пандемии соцсети и вовсе сыграли ключевую роль в работе дипломатов.

«Я, безусловно, читаю». С какими вопросами чаще всего обращаются к Марии Василевич в соцсетях

Посольство на связи онлайн. Временный поверенный Беларуси в Швейцарии сам ведёт аккаунт и общается с пользователями-7

Павел Мацукевич, временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии:
Безусловно, мы читаем директ, есть отклик обратный. Как правило, это какой-то интерес к новостям или к тому контенту, который был опубликован. Пожалуй, самую главную эффективность все социальные сети показали сейчас, во время этого коронакризиса, когда нужно было до людей, которым это важно, до белорусов, находившихся в Швейцарии, доводить информацию об изменениях в полетах самолетов, об ограничениях, каких-то нововведениях. Приходят и предельно практические вопросы, касающиеся виз, оформления документов. Там нет ограничений по тематике. 

Посольство на связи онлайн. Временный поверенный Беларуси в Швейцарии сам ведёт аккаунт и общается с пользователями-10

Соцсети сейчас могут претендовать на виртуальное «одно окно». Конечно, много юридических нюансов. Но рассчитывать на оперативный отклик властей стало проще. Вот бы больше представителей власти обзаводились аккаунтами! 

# Интернет # общество # Яна Шипко # Павел Мацукевич # Фотофакт

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