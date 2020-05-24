Посольство на связи онлайн. Временный поверенный Беларуси в Швейцарии сам ведёт аккаунт и общается с пользователями

Новости Беларуси. Готовы ли белорусские чиновники и законотворцы быть всегда онлайн и как высокие технологии помогают в решении человеческих проблем? Материал Яны Шипко в программе «Неделя» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

Через соцсети сегодня можно выйти на связь с белорусской дипмиссией практически в любой точке мира. И вот сейчас мы будем звонить в Швейцарию.

Временный поверенный Беларуси в Швейцарии сам ведет аккаунт. Причем с приездом сюда сначала появилась страница посольства, а потом уже личная. Во время пандемии соцсети и вовсе сыграли ключевую роль в работе дипломатов. «Я, безусловно, читаю». С какими вопросами чаще всего обращаются к Марии Василевич в соцсетях

Павел Мацукевич, временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии:

Безусловно, мы читаем директ, есть отклик обратный. Как правило, это какой-то интерес к новостям или к тому контенту, который был опубликован. Пожалуй, самую главную эффективность все социальные сети показали сейчас, во время этого коронакризиса, когда нужно было до людей, которым это важно, до белорусов, находившихся в Швейцарии, доводить информацию об изменениях в полетах самолетов, об ограничениях, каких-то нововведениях. Приходят и предельно практические вопросы, касающиеся виз, оформления документов. Там нет ограничений по тематике.