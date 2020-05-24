Посольство на связи онлайн. Временный поверенный Беларуси в Швейцарии сам ведёт аккаунт и общается с пользователями

Новости Беларуси. Готовы ли белорусские чиновники и законотворцы быть всегда онлайн и как высокие технологии помогают в решении человеческих проблем?
Материал Яны Шипко в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Готовы ли белорусские чиновники и законотворцы быть всегда онлайн и как высокие технологии помогают в решении человеческих проблем?
Материал Яны Шипко в программе «Неделя» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
Через соцсети сегодня можно выйти на связь с белорусской дипмиссией практически в любой точке мира. И вот сейчас мы будем звонить в Швейцарию.
Временный поверенный Беларуси в Швейцарии сам ведет аккаунт. Причем с приездом сюда сначала появилась страница посольства, а потом уже личная. Во время пандемии соцсети и вовсе сыграли ключевую роль в работе дипломатов.
«Я, безусловно, читаю». С какими вопросами чаще всего обращаются к Марии Василевич в соцсетях
Павел Мацукевич, временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии:
Безусловно, мы читаем директ, есть отклик обратный. Как правило, это какой-то интерес к новостям или к тому контенту, который был опубликован. Пожалуй, самую главную эффективность все социальные сети показали сейчас, во время этого коронакризиса, когда нужно было до людей, которым это важно, до белорусов, находившихся в Швейцарии, доводить информацию об изменениях в полетах самолетов, об ограничениях, каких-то нововведениях. Приходят и предельно практические вопросы, касающиеся виз, оформления документов. Там нет ограничений по тематике.
Соцсети сейчас могут претендовать на виртуальное «одно окно». Конечно, много юридических нюансов. Но рассчитывать на оперативный отклик властей стало проще. Вот бы больше представителей власти обзаводились аккаунтами!