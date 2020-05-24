«Я, безусловно, читаю». С какими вопросами чаще всего обращаются к Марии Василевич в соцсетях

Яна Шипко, корреспондент: Если обычно с запросом на интервью мы, журналисты, обращаемся в пресс-службу, то сегодня будем использовать Facebook и Instagram, а заодно и проверим, как работает обратная связь и читают ли директ представители власти в своих аккаунтах.

Нам ответила Мария Василевич. У титулованной красавицы и депутата больше 30 тысяч подписчиков. Чтобы разобрать директ, требуется больше времени, но отвечает всем. Народной избраннице пишут в том числе с просьбами поддержать благотворительные проекты, помочь животным или решить проблемы округа. На своей странице Мария и сама просит поделиться мнением на актуальные темы.

Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Instagram, Facebook – это те места, куда часто люди обращаются, несмотря на то, что есть и электронные обращения, и официальные сайты, депутатов в том числе. Instagram, кстати, это наиболее, наверное, популярная площадка, куда мне пишут люди. Я, безусловно, читаю. Очень много толковых предложений было. Самая активная тема, с которой ко мне обращаются как к депутату, безусловно, зоозащита и помощь животным, ну и, наверное, такие просьбы, как благоустройство территорий моего округа или не моего округа. Это, наверное, самые популярные темы. Наиболее доступная, наверное, форма связи с людьми, наиболее оперативная, поэтому люди ею пользуются, тем более, наверное, в большей именно молодое поколение.