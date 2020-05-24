«Со мной связалась координатор». Как соцсети заммэра Витебска помогли городскому арт-проекту

Новости Беларуси. Готовы ли белорусские чиновники и законотворцы быть всегда онлайн и как высокие технологии помогают в решении человеческих проблем?
Материал Яны Шипко в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Готовы ли белорусские чиновники и законотворцы быть всегда онлайн и как высокие технологии помогают в решении человеческих проблем?
Материал Яны Шипко в программе «Неделя» на СТВ.
Заместитель мэра Витебска Виктор Глушин довольно активно ведет онлайн-диалог с горожанами. По следам Шагала и Малевича проект «Метаморфозы города» дома превратит в арт-объекты. Прежде чем идея получила масштабную поддержку меценатов и властей, ее авторы достучались в соцсетях до руководства города.
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Виктор Глушин, заместитель председателя Витебского горисполкома:
Социальные сети – это дополнительная возможность связаться со мной. И таким образом, например, со мной связалась координатор проекта «Метаморфозы города». Потом мы договорились о встрече, и проект был согласован в итоге горисполкомом. И также через социальные сети сейчас удается следить за тем, как движется этот проект.
Марина практически в формате онлайн мне присылает последние эскизные наработки. Вот, например, то, к чему они пришли и предлагают на сегодняшний момент.
И много-много других вопросов абсолютно по различным направлениям. Обращалась молодежь по поводу скейт-парка, который сегодня уже есть, функционирует, и просто какие-то мелкие бытовые вопросы.