«Со мной связалась координатор». Как соцсети заммэра Витебска помогли городскому арт-проекту

Новости Беларуси. Готовы ли белорусские чиновники и законотворцы быть всегда онлайн и как высокие технологии помогают в решении человеческих проблем?

Заместитель мэра Витебска Виктор Глушин довольно активно ведет онлайн-диалог с горожанами. По следам Шагала и Малевича проект «Метаморфозы города» дома превратит в арт-объекты. Прежде чем идея получила масштабную поддержку меценатов и властей, ее авторы достучались в соцсетях до руководства города.

Виктор Глушин, заместитель председателя Витебского горисполкома:

Социальные сети – это дополнительная возможность связаться со мной. И таким образом, например, со мной связалась координатор проекта «Метаморфозы города». Потом мы договорились о встрече, и проект был согласован в итоге горисполкомом. И также через социальные сети сейчас удается следить за тем, как движется этот проект.

Марина практически в формате онлайн мне присылает последние эскизные наработки. Вот, например, то, к чему они пришли и предлагают на сегодняшний момент.