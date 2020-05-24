Насколько эффективна балльная система наказаний за нарушение ПДД? Разбираемся на опыте Германии
Новости Беларуси. «Опять двойка» – известная картина Решетникова. Сюжет, конечно, понятен любому советскому школьнику, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Но сейчас нам будут важны и те самые 2 балла, и год создания полотна – 1952-й. Тогда, именно в послевоенное время, появляется и первая в Советском Союзе балльная система для водителей. Сначала будущему шоферу вручали талон с «единицей». Это означало, что он абсолютно чист перед законом. А вот с первой «двойки» начиналась сложнейшая система штрафных санкций и даже лишения водительских прав.
С самыми разными изменениями эта система дожила до конца 1980-х. Правда, сразу после ее отмены в стране произошел неуправляемый скачок аварийности и, как следствие, смертности на дорогах.
«Это стимул для каждого водителя». Балльная система наказаний за нарушение ПДД в вопросах и ответах
И вот уже в наше время в независимой Беларуси вновь решили обратиться к этому балльному опыту. Сейчас на общественное обсуждение вынесен проект нового Кодекса об административных правонарушениях, где те самые баллы и предлагаются.
Во многих странах такая система работает давно и успешно. Например, в Германии. Штрафные баллы здесь начисляют всем участникам дорожного движения старше 12 лет. Причем критический порог начинается с 8 баллов, после чего лишение прав на полгода или же дело прямиком идет в суд. Если водитель набрал 5 баллов – значит, его отправляют слушать лекцию о безопасности дорожного движения, за которую придется заплатить из своего кармана. На 7-м балле ждет уже не лекция, а целый семинар.
Балльная система наказаний за нарушение ПДД. Какие изменения ждут белорусов и за что можно лишиться прав?
Если немецкий водитель «заработает» на лишение, то по истечении срока наказания ему предстоит заново сдать экзамен и пройти медицинский тест на психическую вменяемость, сдать который, к слову, вовсе не просто.