Насколько эффективна балльная система наказаний за нарушение ПДД? Разбираемся на опыте Германии

Новости Беларуси. «Опять двойка» – известная картина Решетникова. Сюжет, конечно, понятен любому советскому школьнику, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Но сейчас нам будут важны и те самые 2 балла, и год создания полотна – 1952-й. Тогда, именно в послевоенное время, появляется и первая в Советском Союзе балльная система для водителей. Сначала будущему шоферу вручали талон с «единицей». Это означало, что он абсолютно чист перед законом. А вот с первой «двойки» начиналась сложнейшая система штрафных санкций и даже лишения водительских прав.

С самыми разными изменениями эта система дожила до конца 1980-х. Правда, сразу после ее отмены в стране произошел неуправляемый скачок аварийности и, как следствие, смертности на дорогах. «Это стимул для каждого водителя». Балльная система наказаний за нарушение ПДД в вопросах и ответах И вот уже в наше время в независимой Беларуси вновь решили обратиться к этому балльному опыту. Сейчас на общественное обсуждение вынесен проект нового Кодекса об административных правонарушениях, где те самые баллы и предлагаются.