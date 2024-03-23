Белорусы несут цветы и лампады к посольству России в Минске

Трагедия в «Крокус Сити Холле» в нашей стране никого не оставила равнодушным. Начиная с момента, как только стало известно о трагедии, белорусы несут цветы и лампады к российскому посольству в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе тех, кто пришел разделить горечь утраты, политики, общественные деятели и просто граждане Беларуси и России. Как отмечают они, почтить память погибших – это меньшее, что можно сделать в данной ситуации.