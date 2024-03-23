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Белорусы несут цветы и лампады к посольству России в Минске

23 марта 2024 05:38
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Трагедия в «Крокус Сити Холле» в нашей стране никого не оставила равнодушным. Начиная с момента, как только стало известно о трагедии, белорусы несут цветы и лампады к российскому посольству в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы несут цветы и лампады к посольству России в Минске-1

В числе тех, кто пришел разделить горечь утраты, политики, общественные деятели и просто граждане Беларуси и России. Как отмечают они, почтить память погибших – это меньшее, что можно сделать в данной ситуации.

Белорусы несут цветы и лампады к посольству России в Минске-4

Михаил Адамчик:
Человеческие соболезнования нашему братскому российскому народу. Теракт это горе. Читайте здесь

Белорусы несут цветы и лампады к посольству России в Минске-7

В знак поддержки России и в память о жертвах чудовищного террористического акта люди несут цветы и к стихийному мемориалу у стен Генерального консульства России в Гродно.

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# Теракт # происшествия

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