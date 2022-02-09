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Посол Венесуэлы о прямом рейсе между Минском и Каракасом: будет способствовать развитию туристической отрасли

09 февраля 2022 06:29
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Минск и Каракас свяжет прямой авиарейс. Соответствующее соглашение подписано во время визита официальной делегации Венесуэлы в белорусскую столицу между Национальным институтом гражданской авиации Венесуэлы и Департаментом по авиации Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Посол Венесуэлы о прямом рейсе между Минском и Каракасом: будет способствовать развитию туристической отрасли-1

Франклин Рамирес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Беларуси:  
Установление в ближайшем будущем воздушного сообщения будет способствовать также развитию туристической отрасли, поставкам венесуэльских товаров в Беларусь и, соответственно, белорусских в Венесуэлу. И кроме того, это позволит нам еще больше укрепить существующие братские отношения между нашими государствами. Кстати, в этом году в феврале исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами.  

Посол Венесуэлы о прямом рейсе между Минском и Каракасом: будет способствовать развитию туристической отрасли-4

Между Беларусью и Венесуэлой действует несколько десятков соглашений о сотрудничестве. Стороны достаточно хорошо продвинулись в вопросах сельского хозяйства, договорились о запуске совместных предприятий по производству тракторов и грузовиков.  

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# Беларусь-Венесуэла # общество # Франклин Рамирес # Фотофакт

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