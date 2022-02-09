Посол Венесуэлы о прямом рейсе между Минском и Каракасом: будет способствовать развитию туристической отрасли

Минск и Каракас свяжет прямой авиарейс. Соответствующее соглашение подписано во время визита официальной делегации Венесуэлы в белорусскую столицу между Национальным институтом гражданской авиации Венесуэлы и Департаментом по авиации Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франклин Рамирес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Беларуси:

Установление в ближайшем будущем воздушного сообщения будет способствовать также развитию туристической отрасли, поставкам венесуэльских товаров в Беларусь и, соответственно, белорусских в Венесуэлу. И кроме того, это позволит нам еще больше укрепить существующие братские отношения между нашими государствами. Кстати, в этом году в феврале исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами.