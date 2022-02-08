Как выстраивать в Беларуси политику активного долголетия? Рассказывает министр труда и соцзащиты

Новости Беларуси. Услышать инициативы от пожилых людей и передать их молодому поколению. Тему активного долголетия обсудили на диалоговой площадке в Смолевичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во встрече приняла участие министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

В рамках дискуссии гости затронули вопрос пенсий по накопительному принципу – система личных адресных отчислений заработает в 2022 году. Говорили и о проекте изменений и дополнений в Конституцию, а также о предстоящем референдуме.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Сегодня ведь в Конституции – и в новой, и в действующей Конституции – четко определено: родители обязаны воспитывать детей, а дети обязаны заботиться о родителях. И услышать через призму новой Конституции потребности пожилых людей, как нам в дальнейшем выстраивать политику активного долголетия.

Ну и вторая тематика, которая тоже развернулась во всех регионах, площадка уже более активная – это наше будущее поколение, многодетные семьи.