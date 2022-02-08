Научить молодых инвалидов жить без помощи. Как выглядит учебно-тренировочная квартира в Смолевичском районе?

Новости Беларуси. Услышать инициативы от пожилых людей и передать их молодому поколению. Тему активного долголетия обсудили на диалоговой площадке в Смолевичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во встрече приняла участие министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Также на базе Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения гости познакомились с новым пилотным проектом – это учебно-тренировочная квартира для людей с инвалидностью.

Благодаря педагогам и комфортным условиям проживающие получат важные навыки социализации.

Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

Самое важное в этом проекте – научить молодых инвалидов самостоятельно проживать без помощи близких людей, без помощи других людей. Поэтому здесь они у нас круглосуточно пребывают. Два-три месяца – для них созданы такие условия хорошие. Уже есть первые результаты: когда молодые инвалиды вернулись домой, их родители увидели, придя домой с работы, что их дети приготовили для них салат, кашу.