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Научить молодых инвалидов жить без помощи. Как выглядит учебно-тренировочная квартира в Смолевичском районе?

08 февраля 2022 22:05
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Новости Беларуси. Услышать инициативы от пожилых людей и передать их молодому поколению. Тему активного долголетия обсудили на диалоговой площадке в Смолевичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во встрече приняла участие министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.  

Научить молодых инвалидов жить без помощи. Как выглядит учебно-тренировочная квартира в Смолевичском районе?-1

Также на базе Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения гости познакомились с новым пилотным проектом – это учебно-тренировочная квартира для людей с инвалидностью.  

Научить молодых инвалидов жить без помощи. Как выглядит учебно-тренировочная квартира в Смолевичском районе?-4

Благодаря педагогам и комфортным условиям проживающие получат важные навыки социализации.  

Научить молодых инвалидов жить без помощи. Как выглядит учебно-тренировочная квартира в Смолевичском районе?-7

Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:  
Самое важное в этом проекте – научить молодых инвалидов самостоятельно проживать без помощи близких людей, без помощи других людей. Поэтому здесь они у нас круглосуточно пребывают. Два-три месяца – для них созданы такие условия хорошие. Уже есть первые результаты: когда молодые инвалиды вернулись домой, их родители увидели, придя домой с работы, что их дети приготовили для них салат, кашу.  

Научить молодых инвалидов жить без помощи. Как выглядит учебно-тренировочная квартира в Смолевичском районе?-10

Работа в такой учебно-тренировочной квартире уже показала эффективность. Ее модель планируют внедрить во всех районах Минской области, а также других областях страны.  

Как выстраивать в Беларуси политику активного долголетия? Рассказывает министр труда и соцзащиты.  

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Ирина Костевич # Тамара Красовская # Фотофакт

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