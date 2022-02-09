Артём Сикорский: Беларусь готова оказать Венесуэле помощь в сертификации легкомоторных самолётов

Минск и Каракас свяжет прямой авиарейс. Соответствующее соглашение подписано во время визита официальной делегации Венесуэлы в белорусскую столицу между Национальным институтом гражданской авиации Венесуэлы и Департаментом по авиации Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече стороны обсудили взаимодействие в подготовке авиационного персонала. Также была затронута тема совместного производства легкомоторных самолетов.

Артём Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Тема достаточно интересна для двух стран, Беларусь готова оказать Венесуэле помощь в сертификации этих воздушных судов, в их технологической доработке, а также рассчитывает на производство из современных композитных материалов этих воздушных судов на территории Беларуси для последующей поставки в страны ЕврАзЭС.