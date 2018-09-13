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Почему в Сухарево на сутки отключили горячую воду?

13 сентября 2018 20:01
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Новости Беларуси. Целые сутки без удобств: 13 сентября в микрорайоне Сухарево отключили горячую воду. Потерпеть придется до утра 14 числа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почему в Сухарево на сутки отключили горячую воду?-1

Причина в повреждении на участке тепловой сети. Его обнаружили в понедельник. Поломка не аварийная, но чтобы избежать дальнейшего развития повреждения и не вступить в отопительный сезон с проблемами, решили сейчас отключить горячую воду и ликвидировать трещину.

Всего отключено 125 жилых домов, 9 административных зданий, 7 детских садов и 2 школы. Однако неудобства продлятся недолго. Уже завтрашнее утро жители Фрунзенского района встретят с горячей водой.

Почему в Сухарево на сутки отключили горячую воду?-4

Владимир Плиговка, главный инженер районных тепловых сетей № 8:
В данный момент выполнен демонтаж поврежденного участка. Дополнительных плановых отключений больше не планируется, жители должны с пониманием подойти к данному моменту.

# Коммунальное хозяйство # общество # Владимир Плиговка # Фотофакт

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