Почему в Сухарево на сутки отключили горячую воду?

Новости Беларуси. Целые сутки без удобств: 13 сентября в микрорайоне Сухарево отключили горячую воду. Потерпеть придется до утра 14 числа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Причина в повреждении на участке тепловой сети. Его обнаружили в понедельник. Поломка не аварийная, но чтобы избежать дальнейшего развития повреждения и не вступить в отопительный сезон с проблемами, решили сейчас отключить горячую воду и ликвидировать трещину.

Всего отключено 125 жилых домов, 9 административных зданий, 7 детских садов и 2 школы. Однако неудобства продлятся недолго. Уже завтрашнее утро жители Фрунзенского района встретят с горячей водой.