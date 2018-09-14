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7,5 тысяч военнослужащих приняли участие в командно-штабном учении Вооруженных Сил Беларуси

14 сентября 2018 06:24
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Новости Беларуси. Командно-штабное учение Вооруженных Сил Беларуси завершилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем приняли участие порядка 7,5 тысяч военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов.

7,5 тысяч военнослужащих приняли участие в командно-штабном учении Вооруженных Сил Беларуси-1

Для выполнения всех поставленных задач были задействованы шесть полигонов, а также районы и участки местности в Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областях. Особенность этого учения в том, что вопросы обороны страны отрабатывались с опорой на собственную военную организацию государства.

За активной фазой учений наблюдали военные атташе 15 государств. Они высоко оценили действия белорусских войск. Сейчас подразделения, задействованные в учении, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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