7,5 тысяч военнослужащих приняли участие в командно-штабном учении Вооруженных Сил Беларуси

Новости Беларуси. Командно-штабное учение Вооруженных Сил Беларуси завершилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем приняли участие порядка 7,5 тысяч военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов.

Для выполнения всех поставленных задач были задействованы шесть полигонов, а также районы и участки местности в Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областях. Особенность этого учения в том, что вопросы обороны страны отрабатывались с опорой на собственную военную организацию государства.

За активной фазой учений наблюдали военные атташе 15 государств. Они высоко оценили действия белорусских войск. Сейчас подразделения, задействованные в учении, возвращаются в пункты постоянной дислокации.