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Дожди с грозами, температура до +26 градусов. Какая погода ожидается в Беларуси

14 сентября 2018 08:40
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Новости Беларуси. По данным Белгидромета, в пятницу – 14 сентября – на территории страны ожидаются дожди и грозы, температура воздуха ночью – плюс 9-16°C, днем – плюс 16-26°C.

В Бресте дожди и грозы. До плюс 13°C ночью, плюс 21-23°C днем.

В Гродно в ночное время до плюс 13°C, днем до 18 градусов выше нуля, дождь, возможна гроза.

В Витебске без осадков, ночью до 11°C выше нуля, днем – плюс 18-20°C. 

В Могилеве ночью до 13°C тепла, днем – плюс 21-23°C, дождь, возможна гроза.

В Гомеле ночью до плюс 16°C, днем – плюс 24-26°C, дождь и гроза.

В городах Минской области прогнозируются кратковременные дожди. Температура воздуха – плюс 16-23°C.

В столице в ночное время без осадков и до плюс 13°C, днем ожидается 19-21°C выше нуля, кратковременный дождь.

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# Погода в Беларуси # общество

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