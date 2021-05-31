Прямой эфир

Будут акробаты, гимнасты и дрессированные животные. Вот какую программу покажет Белгосцирк к 100-летию Юрия Никулина

31 мая 2021 12:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Юрий Владимирович Никулин – выдающийся советский артист цирка и киноактер. В 2021 году мы отмечаем 100-летие со дня рождения великого мастера манежа и камеры. Празднование юбилея – знаковое событие, которое встречают в самых разных уголках планеты, и Минск не стал исключением. Белорусский государственный цирк совместно с Московским на Цветном бульваре представили программу «Почти серьезно», приуроченную к важной дате, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Будут акробаты, гимнасты и дрессированные животные. Вот какую программу покажет Белгосцирк к 100-летию Юрия Никулина-1

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка:
Эта программа – наше совместное детище с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре. Мы давно об этом думали и даже договаривались, потому что у нас очень теплые и дружеские отношения с этим цирком сложились, особенно с директором, художественным руководителем Максимом Юрьевичем, с сыном Никулина. Мы решили, что первое мероприятие, которое приурочено к столетию великого клоуна, артиста, его отца, состоится именно здесь: в Минске, в нашем цирке. И оно состоялось. За этот год мы соскучились по артистам из-за рубежа, потому что три своих программы мы показали, но наши возможности не безграничны. Нам удались эти гастроли, что, кстати, было не очень просто сделать. Поэтому то, что этот совместный проект именно здесь, в Белорусском государственном цирке, я считаю, это очень большое событие.

Будут акробаты, гимнасты и дрессированные животные. Вот какую программу покажет Белгосцирк к 100-летию Юрия Никулина-4

На арене представлено огромное количество жанров. Акробатика, жонглирование, воздушная гимнастика, эквилибристика, а еще дрессированные медведи и собаки.

Будут акробаты, гимнасты и дрессированные животные. Вот какую программу покажет Белгосцирк к 100-летию Юрия Никулина-7

Алла Николаева-Алиева, главный режиссер Белгосцирка:
В этой программе вы увидите практически все: и акробатов, и воздушных гимнастов, и клоунов великолепных, очень много животных. И медведи, и лошади дрессированные, собачки очень интересные. То есть детям будет очень интересно. А также для взрослых будет интересен экстрим, это последний и первый номер, где ребята демонстрируют необычайную смелость и ловкость на мотоциклах и в колесе смелости. Вы можете в этой программе всей семьей получить удовольствие, радость. И в то же время познавательно, потому что рассказывается о биографии великого клоуна Юрия Никулина. 

Будут акробаты, гимнасты и дрессированные животные. Вот какую программу покажет Белгосцирк к 100-летию Юрия Никулина-10

Изюминкой программы стали мотокаскадеры, которые приехали прямо из Бразилии с уникальным номером. Так что зрители смогут увидеть невероятные трюки, от которых захватывает дух. Нынешний сезон обещает быть ярким.

Будут акробаты, гимнасты и дрессированные животные. Вот какую программу покажет Белгосцирк к 100-летию Юрия Никулина-13

Все желающие могут окунуться в невероятную атмосферу. Представления будут проходить до первого августа.

# Цирк # общество # Витаутас Григалюнас # Алла Николаева-Алиева # Юрий Никулин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это вызывает определённые мысли, скажем прямо». Мнение Александра Шпаковского о посадке самолёта в Берлине
31 мая 2021 11:18

«Это вызывает определённые мысли, скажем прямо». Мнение Александра Шпаковского о посадке самолёта в Берлине

Трансфер технологий, IT. Какие проекты обсуждают на Белорусско-Африканском экономическом форуме в Минске?
31 мая 2021 10:30

Трансфер технологий, IT. Какие проекты обсуждают на Белорусско-Африканском экономическом форуме в Минске?

Россия будет помогать Беларуси, если Евросоюз введёт экономические санкции – МИД РФ
31 мая 2021 09:56

Россия будет помогать Беларуси, если Евросоюз введёт экономические санкции – МИД РФ