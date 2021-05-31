Будут акробаты, гимнасты и дрессированные животные. Вот какую программу покажет Белгосцирк к 100-летию Юрия Никулина

Юрий Владимирович Никулин – выдающийся советский артист цирка и киноактер. В 2021 году мы отмечаем 100-летие со дня рождения великого мастера манежа и камеры. Празднование юбилея – знаковое событие, которое встречают в самых разных уголках планеты, и Минск не стал исключением. Белорусский государственный цирк совместно с Московским на Цветном бульваре представили программу «Почти серьезно», приуроченную к важной дате, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка:

Эта программа – наше совместное детище с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре. Мы давно об этом думали и даже договаривались, потому что у нас очень теплые и дружеские отношения с этим цирком сложились, особенно с директором, художественным руководителем Максимом Юрьевичем, с сыном Никулина. Мы решили, что первое мероприятие, которое приурочено к столетию великого клоуна, артиста, его отца, состоится именно здесь: в Минске, в нашем цирке. И оно состоялось. За этот год мы соскучились по артистам из-за рубежа, потому что три своих программы мы показали, но наши возможности не безграничны. Нам удались эти гастроли, что, кстати, было не очень просто сделать. Поэтому то, что этот совместный проект именно здесь, в Белорусском государственном цирке, я считаю, это очень большое событие.

На арене представлено огромное количество жанров. Акробатика, жонглирование, воздушная гимнастика, эквилибристика, а еще дрессированные медведи и собаки.

Алла Николаева-Алиева, главный режиссер Белгосцирка:

В этой программе вы увидите практически все: и акробатов, и воздушных гимнастов, и клоунов великолепных, очень много животных. И медведи, и лошади дрессированные, собачки очень интересные. То есть детям будет очень интересно. А также для взрослых будет интересен экстрим, это последний и первый номер, где ребята демонстрируют необычайную смелость и ловкость на мотоциклах и в колесе смелости. Вы можете в этой программе всей семьей получить удовольствие, радость. И в то же время познавательно, потому что рассказывается о биографии великого клоуна Юрия Никулина.

Изюминкой программы стали мотокаскадеры, которые приехали прямо из Бразилии с уникальным номером. Так что зрители смогут увидеть невероятные трюки, от которых захватывает дух. Нынешний сезон обещает быть ярким.