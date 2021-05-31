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Трансфер технологий, IT. Какие проекты обсуждают на Белорусско-Африканском экономическом форуме в Минске?

31 мая 2021 10:30
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Новости Беларуси. Трансфер технологий, реализацию инжиниринговых проектов и сотрудничество в IT – совместные проекты обсуждают 31 мая на втором Белорусско-Африканском экономическом форуме в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трансфер технологий, IT. Какие проекты обсуждают на Белорусско-Африканском экономическом форуме в Минске?-1

Более 170 компаний ведут переговоры и демонстрируют свой потенциал. Уже амбициозные планы озвучили представители Египта. В частности, партнеры намерены увеличить товарооборот вдвое. Трансконтинентальное государство заинтересовано и в том, чтобы белорусские предприятия вошли в СЭЗ Суэцкого канала. Речь идет и о совместных сборочных производствах.

Трансфер технологий, IT. Какие проекты обсуждают на Белорусско-Африканском экономическом форуме в Минске?-4

Алааэлдин Есмат Абдельхамид Эзз, председатель Конфедерации Европейско-Средиземноморских и Черноморских федераций палат, генеральный секретарь Союза африканских палат торговли:
Этот форум – отличная возможность прорекламировать потенциал для сотрудничества. Классическое направление – это производство тракторов. Но мы также рассматриваем перспективы производства сельскохозяйственного и медицинского оборудования с участием Беларуси. Нам интересен передовой опыт ваших специалистов в создании программного обеспечения. Кроме того, при создании совместных производств для нас Беларусь могла бы стать хабом для выхода на рынки стран ЕАЭС.

Трансфер технологий, IT. Какие проекты обсуждают на Белорусско-Африканском экономическом форуме в Минске?-7

Стороны уже подписали соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Беларуси и ЮАР. 1 июня зарубежные участники форума побывают на Минском тракторном заводе и посетят крупную выставку «Белагро», где намерены опробовать белорусскую технику в деле.

# Международное сотрудничество # общество # Фотофакт

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