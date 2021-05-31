Трансфер технологий, IT. Какие проекты обсуждают на Белорусско-Африканском экономическом форуме в Минске?

Новости Беларуси. Трансфер технологий, реализацию инжиниринговых проектов и сотрудничество в IT – совместные проекты обсуждают 31 мая на втором Белорусско-Африканском экономическом форуме в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 170 компаний ведут переговоры и демонстрируют свой потенциал. Уже амбициозные планы озвучили представители Египта. В частности, партнеры намерены увеличить товарооборот вдвое. Трансконтинентальное государство заинтересовано и в том, чтобы белорусские предприятия вошли в СЭЗ Суэцкого канала. Речь идет и о совместных сборочных производствах.

Алааэлдин Есмат Абдельхамид Эзз, председатель Конфедерации Европейско-Средиземноморских и Черноморских федераций палат, генеральный секретарь Союза африканских палат торговли:

Этот форум – отличная возможность прорекламировать потенциал для сотрудничества. Классическое направление – это производство тракторов. Но мы также рассматриваем перспективы производства сельскохозяйственного и медицинского оборудования с участием Беларуси. Нам интересен передовой опыт ваших специалистов в создании программного обеспечения. Кроме того, при создании совместных производств для нас Беларусь могла бы стать хабом для выхода на рынки стран ЕАЭС.