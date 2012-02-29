Посол Казахстана в Беларуси наградил белорусских трансплантологов нагрудным знаком

Белорусские специалисты в декабре прошлого года успешно провели родственную трансплантацию жителю Казахстана, более сложный вариант пересадки печени.
Две бригады хирургов под руководством наших специалистов оперировали 12 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:
Эта операция прошла успешно. И это получило большой положительный резонанс.
Уже есть какие-то наметки того, чтобы организовать совместные центры. Я думаю, в этом и в ближайшие годы это реализуемо.