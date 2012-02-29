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Посол Казахстана в Беларуси наградил белорусских трансплантологов нагрудным знаком

29 февраля 2012 11:10
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Белорусские специалисты в декабре прошлого года успешно провели родственную трансплантацию жителю Казахстана, более сложный вариант пересадки печени.

Две бригады хирургов под руководством наших специалистов оперировали 12 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:
Эта операция прошла успешно. И это получило большой положительный резонанс.
Уже есть какие-то наметки того, чтобы организовать совместные центры. Я думаю, в этом и в ближайшие годы это реализуемо.

# общество # Ергали Булегенов # Беларусь-Казахстан

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