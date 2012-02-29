Уровень воды в Свислочи в Пуховичском районе приблизился к опасному высокому значению

Новости Беларуси. Ночные морозы и небольшой плюс днем сдерживают наступление паводка в Беларуси. Гидрологи предполагают спокойное развитие ситуации.

На большинстве рек наблюдается рост уровней воды от 1 до 20 сантиметров в сутки. При этом уровень воды на реке Свислочь в Пуховичском районе Минской области приблизился к опасному высокому значению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В случае подтоплений в МЧС советуют соблюдать правила безопасности и сообщить о своем местонахождении по телефону 101. Осводовцы предупреждают, что лед уже теряет свою прочность и выход на водоемы может оказаться смертельно опасным.