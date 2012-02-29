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Минобразования: В Беларуси разрабатывается новая система оплаты труда педагогов

29 февраля 2012 10:57
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Новости Беларуси. В настоящее время наши специалисты изучают опыт россиян, украинцев и западные модели оценки труда преподавателей. Каждая из них имеет свои и плюсы и минусы. Предстоит учесть все аспекты и выработать свою систему оплаты труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Казимир Фарино, заместитель министра образования Республики Беларусь: 
Есть поручение главы государства об увеличении заработной платы работникам дошкольных учреждений и учителям. Мы работаем в этом плане. И такое постановление Совета Министров готовится. Безусловно, увеличение заработной платы произойдет.

# Государственная политика в области образования # Министерство образования Республики Беларусь

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