В Польше тоннами продавали техническую соль для посыпки дорог под видом пищевой

Новости Польши. В ходе расследования выяснилось, что несколько фирм в течении почти 10 лет покупали в больших количествах техсоль и продавали ее населению по более высокой цене как пищевую, предварительно высушив ее и переупаковав. По данному делу арестованы пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время эксперты анализируют опасный товар в лабораториях и пытаются выяснить, куда конкретно отправлялись пачки с контрафактной продукцией. Согласно предварительным данным следствия, техническая соль поступала оптовым покупателям, производителям рыбы, в пекарни, откуда могла попадать на столы поляков по всей стране.

Не исключено, что опасный ингредиент может быть обнаружен и в продукции, поставляемой на экспорт.