Посол Израиля: важно делиться воспоминаниями ужасных дней холокоста, чтобы антисемитизм никогда не вернулся

Траурное мероприятие в Минске прошло в мемориальном комплексе «Яма». Цветы к обелиску возложили дипломаты, представители общественных организаций и религиозных общин. Холокост стал чудовищным по своим масштабам преступлением против человечества. Из 6 миллионов жертв нацистской политики более 800 тысяч евреев были уничтожены на белорусской земле.

Алекс Гольдман-Шайман, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:

Мы это делаем в Беларуси, мы это делаем в Израиле, мы это делаем по всему миру, потому что память очень-очень важна. Эти мероприятия, которые проводятся сегодня в Минске, в других городах Беларуси, – мы ценим это, потому что нужно и важно помнить. И я хочу пригласить всех зрителей, всех слушателей помнить, думать и делиться воспоминаниями этих ужасных дней, чтобы антисемитизм, расизм никогда не вернулись.