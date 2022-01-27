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Посол Израиля: важно делиться воспоминаниями ужасных дней холокоста, чтобы антисемитизм никогда не вернулся

27 января 2022 13:14
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Новости Беларуси. Бережно хранить память о жертвах холокоста призывает Беларусь. 77 лет назад советские войска освободили лагерь смерти Освенцим. Во всем мире дата 27 января отмечается как Международный день памяти жертв холокоста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол Израиля: важно делиться воспоминаниями ужасных дней холокоста, чтобы антисемитизм никогда не вернулся-1

Траурное мероприятие в Минске прошло в мемориальном комплексе «Яма». Цветы к обелиску возложили дипломаты, представители общественных организаций и религиозных общин. Холокост стал чудовищным по своим масштабам преступлением против человечества. Из 6 миллионов жертв нацистской политики более 800 тысяч евреев были уничтожены на белорусской земле.

Посол Израиля: важно делиться воспоминаниями ужасных дней холокоста, чтобы антисемитизм никогда не вернулся-4

Алекс Гольдман-Шайман, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:
Мы это делаем в Беларуси, мы это делаем в Израиле, мы это делаем по всему миру, потому что память очень-очень важна. Эти мероприятия, которые проводятся сегодня в Минске, в других городах Беларуси, – мы ценим это, потому что нужно и важно помнить. И я хочу пригласить всех зрителей, всех слушателей помнить, думать и делиться воспоминаниями этих ужасных дней, чтобы антисемитизм, расизм никогда не вернулись.

Посол Израиля: важно делиться воспоминаниями ужасных дней холокоста, чтобы антисемитизм никогда не вернулся-7

Мемориал «Яма» стал первым памятником жертвам холокоста в Советском Союзе. 2 марта 1942 года на этом месте были расстреляны около 5 000 узников Минского гетто. В 2000-м комплекс дополнила композиция архитектора Леонида Левина. Автор «Хатыни» изобразил в бронзе мучеников, которые спускаются в свой последний путь.

# Великая Отечественная война # общество # Алекс Гольдман-Шайман # Леонид Левин # Фотофакт

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