Посол Ирана в Беларуси о сотрудничестве: «Есть доверие очень высокого уровня»
Новости Беларуси. Только объединившись, мы можем противостоять санкциям Запада, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Саид Яри, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси:
Можно сказать, что главное основание для развития сотрудничества – это хорошие отношения в политической сфере между нашими странами. Есть доверие очень высокого уровня. И мы надеемся, что в скором времени по всем направлениям можем развиваться более активно.
На встрече прозвучало, что приоритетом во внешней политике как иранского, так и белорусского государства является развитие и укрепление отношений с дружественными странами. Иран сейчас выстраивает сотрудничество с Евразийским экономическим союзом. Ведется новый этап переговоров о создании свободной зоны торговли с партнерами из ЕАЭС.
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