Посол Ирана в Беларуси о сотрудничестве: «Есть доверие очень высокого уровня»

Новости Беларуси. Только объединившись, мы можем противостоять санкциям Запада, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саид Яри, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси:

Можно сказать, что главное основание для развития сотрудничества – это хорошие отношения в политической сфере между нашими странами. Есть доверие очень высокого уровня. И мы надеемся, что в скором времени по всем направлениям можем развиваться более активно.