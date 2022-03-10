Прямой эфир

Посол Ирана в Беларуси о сотрудничестве: «Есть доверие очень высокого уровня»

10 марта 2022 09:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Только объединившись, мы можем противостоять санкциям Запада, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Посол Ирана в Беларуси о сотрудничестве: «Есть доверие очень высокого уровня»-1

Саид Яри, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси:  
Можно сказать, что главное основание для развития сотрудничестваэто хорошие отношения в политической сфере между нашими странами. Есть доверие очень высокого уровня. И мы надеемся, что в скором времени по всем направлениям можем развиваться более активно.  

Посол Ирана в Беларуси о сотрудничестве: «Есть доверие очень высокого уровня»-4

На встрече прозвучало, что приоритетом во внешней политике как иранского, так и белорусского государства является развитие и укрепление отношений с дружественными странами. Иран сейчас выстраивает сотрудничество с Евразийским экономическим союзом. Ведется новый этап переговоров о создании свободной зоны торговли с партнерами из ЕАЭС.  

Андрей Савиных: Иран под западными санкциями уже более 40 лет, они нашли способы противодействия. Читайте здесь.  

# Беларусь-Иран # общество # Андрей Савиных # Саид Яри # Владимир Андрейченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В столичной гимназии появился дезинфекционный тепловизор. Почему родители учеников недовольны?
10 марта 2022 09:40

В столичной гимназии появился дезинфекционный тепловизор. Почему родители учеников недовольны?

«Особенности иммунной системы». Почему кто-то болеет коронавирусом бессимптомно, а кто-то в тяжёлой форме?
10 марта 2022 09:33

«Особенности иммунной системы». Почему кто-то болеет коронавирусом бессимптомно, а кто-то в тяжёлой форме?

Если я не понимаю, что чувствую, тогда не могу действовать. Что такое эмоциональный интеллект и почему важно его развивать?
10 марта 2022 09:28

Если я не понимаю, что чувствую, тогда не могу действовать. Что такое эмоциональный интеллект и почему важно его развивать?