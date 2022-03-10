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Андрей Савиных: Иран под западными санкциями уже более 40 лет, они нашли способы противодействия

10 марта 2022 09:44
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Новости Беларуси. Только объединившись, мы можем противостоять санкциям Запада, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Андрей Савиных: Иран под западными санкциями уже более 40 лет, они нашли способы противодействия-1

Это дружественная нам страна. Взаимодействие развивается буквально по всем направлениям, но оно ограничено из-за санкций, которые введены в отношении Ирана после выхода из ядерной сделки Соединенных Штатов Америки.  

Андрей Савиных: Иран под западными санкциями уже более 40 лет, они нашли способы противодействия-4

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Иран находится под влиянием западных санкций уже более 40 лет. Тем не менее они нашли способы противодействия этому санкционному давлению и являются, по сути, одной из крупнейших экономик Ближнего Востока. Этот опыт, я думаю, также важен сейчас, когда санкции становятся обычным инструментом борьбы с конкурентами со стороны коллективного Запада.  

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# Беларусь-Иран # общество # Андрей Савиных # Саид Яри # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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