Андрей Савиных: Иран под западными санкциями уже более 40 лет, они нашли способы противодействия

Новости Беларуси. Только объединившись, мы можем противостоять санкциям Запада, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это дружественная нам страна. Взаимодействие развивается буквально по всем направлениям, но оно ограничено из-за санкций, которые введены в отношении Ирана после выхода из ядерной сделки Соединенных Штатов Америки.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Иран находится под влиянием западных санкций уже более 40 лет. Тем не менее они нашли способы противодействия этому санкционному давлению и являются, по сути, одной из крупнейших экономик Ближнего Востока. Этот опыт, я думаю, также важен сейчас, когда санкции становятся обычным инструментом борьбы с конкурентами со стороны коллективного Запада.