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Посол Индии на выставке в Витебске: «Искусство не принимает никаких границ, ни языковых, ни культурных, ни физических»

22 января 2022 15:33
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Новости Беларуси. В Витебске стартовали Дни национальной культуры Индии. В программе форума выставки, мастер-классы, кинопоказы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Посол Индии на выставке в Витебске: «Искусство не принимает никаких границ, ни языковых, ни культурных, ни физических»-1

Алок Ранджан Джа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:  
Искусство не принимает никаких границ: ни языковых, ни культурных, ни физических. Эта выставка как раз является примером того, что мы себе представляем, когда говорим. Это первое мероприятие юбилейного года. Сейчас январь, первый месяц года, и это стартовая точка празднований, которые продлятся весь год. Будем праздновать и 75 лет независимости Индии, и 30-летие дипотношений.  

Посол Индии на выставке в Витебске: «Искусство не принимает никаких границ, ни языковых, ни культурных, ни физических»-4

Свое видение южноазиатской страны отобразили в работах и витебские художники. Среди них не только профессионалы, но и те, кто держит в руках кисточку ради хобби. Ни в жанре, ни в технике организаторы мастеров не ограничивали. Тема картин также разнообразна – от архитектурных достопримечательностей Индии до зарисовок из жизни (читайте здесь).  

Посол Индии на выставке в Витебске: «Искусство не принимает никаких границ, ни языковых, ни культурных, ни физических»-7

«Это лекарства». Представитель Индии поделился философией добавления специй.  

# Беларусь-Индия # общество # Алок Ранджан Джа # Виктор Пралич # Каран Паракх # Фотофакт

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