Посол Индии на выставке в Витебске: «Искусство не принимает никаких границ, ни языковых, ни культурных, ни физических»

Алок Ранджан Джа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:

Искусство не принимает никаких границ: ни языковых, ни культурных, ни физических. Эта выставка как раз является примером того, что мы себе представляем, когда говорим. Это первое мероприятие юбилейного года. Сейчас январь, первый месяц года, и это стартовая точка празднований, которые продлятся весь год. Будем праздновать и 75 лет независимости Индии, и 30-летие дипотношений.