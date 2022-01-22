«Это лекарства». Представитель Индии поделился философией добавления специй

Все тонкости индийской кухни Каран Паракх демонстрирует на белорусской картошке. Секрет в последовательности приготовления и в количестве разнообразных приправ. Ими блюдо точно не испортишь, шутит ресторатор. 80 % всех трав для кулинарии родом из Индии. Представитель самой ароматной страны поделился философией добавления специй.

Каран Паракх, директор Индийского культурного центра в Минске:

Все специи – это лекарства. Все могут в домашних условиях готовить. Для индийской кухни не нужны вам какие-то дорогие приборы, даже духовка не нужна. Все готовится на плите. Вам надо только сковородка и плита. Иногда люди шутят со мной, что со специями можно даже траву есть.