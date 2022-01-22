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«Это лекарства». Представитель Индии поделился философией добавления специй

22 января 2022 15:56
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Новости Беларуси. В Витебске стартовали Дни национальной культуры Индии. В программе форума выставки, мастер-классы, кинопоказы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это лекарства». Представитель Индии поделился философией добавления специй -1

Все тонкости индийской кухни Каран Паракх демонстрирует на белорусской картошке. Секрет в последовательности приготовления и в количестве разнообразных приправ. Ими блюдо точно не испортишь, шутит ресторатор. 80 % всех трав для кулинарии родом из Индии. Представитель самой ароматной страны поделился философией добавления специй.  

«Это лекарства». Представитель Индии поделился философией добавления специй -4

Каран Паракх, директор Индийского культурного центра в Минске:  
Все специи – это лекарства. Все могут в домашних условиях готовить. Для индийской кухни не нужны вам какие-то дорогие приборы, даже духовка не нужна. Все готовится на плите. Вам надо только сковородка и плита. Иногда люди шутят со мной, что со специями можно даже траву есть.  

«Это лекарства». Представитель Индии поделился философией добавления специй -7

Мастер-класс Карана – самое вкусное знакомство с культурой Индии. Таким образом представители совместного проекта центра культуры и посольства Индии в Беларуси решили в 2022 году удивить витебчан и гостей города.  

Йога, мехенди и болливудские фильмы. Дни национальной культуры Индии – атмосферный репортаж из Витебска.  

# Беларусь-Индия # общество # Каран Паракх # Виктор Пралич # Фотофакт

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