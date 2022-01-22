«Это лекарства». Представитель Индии поделился философией добавления специй

Новости Беларуси. В Витебске стартовали Дни национальной культуры Индии. В программе форума выставки, мастер-классы, кинопоказы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Витебске стартовали Дни национальной культуры Индии. В программе форума выставки, мастер-классы, кинопоказы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все тонкости индийской кухни Каран Паракх демонстрирует на белорусской картошке. Секрет в последовательности приготовления и в количестве разнообразных приправ. Ими блюдо точно не испортишь, шутит ресторатор. 80 % всех трав для кулинарии родом из Индии. Представитель самой ароматной страны поделился философией добавления специй.
Каран Паракх, директор Индийского культурного центра в Минске:
Все специи – это лекарства. Все могут в домашних условиях готовить. Для индийской кухни не нужны вам какие-то дорогие приборы, даже духовка не нужна. Все готовится на плите. Вам надо только сковородка и плита. Иногда люди шутят со мной, что со специями можно даже траву есть.
Мастер-класс Карана – самое вкусное знакомство с культурой Индии. Таким образом представители совместного проекта центра культуры и посольства Индии в Беларуси решили в 2022 году удивить витебчан и гостей города.
Йога, мехенди и болливудские фильмы. Дни национальной культуры Индии – атмосферный репортаж из Витебска.