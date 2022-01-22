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В Париже +7°C, в Москве -6°C. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 января

22 января 2022 15:23
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В Париже синоптики прогнозируют переменную облачность, столбик термометра здесь покажет +7 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха, по прогнозам синоптиков, опустится до +3 °С, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В Риме малооблачно, температура воздуха поднимется до +13 °С. В Мадриде солнечно и до +11 °С.  

В Париже +7°C, в Москве -6°C. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 января-1

В столице Болгарии температура опустится до -3 °С, малооблачно. В Анкаре -2 °С, возможен снег. В Афинах обещают солнечную погоду и +7 °С.  

В Париже +7°C, в Москве -6°C. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 января-4

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют -3 °С и малооблачную погоду без осадков. В Вильнюсе пасмурно, без существенных осадков, -4 °С. В Варшаве -1 °С, переменная облачность.  

В Париже +7°C, в Москве -6°C. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 января-7

В Киеве синоптики обещают пасмурную погоду и -4 °С, возможны осадки. Осадки вероятны и в Москве, столбики термометров покажут здесь -6 °С.  

От -11°С в начале недели до плюса к выходным. Прогноз погоды в Беларуси на конец января читайте здесь.  

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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