Что будет с ценами на лекарства? Рассказал глава МАРТ

Метод референтный, он предусматривает оценку стоимости того или иного препарата в стране происхождения. И сравнение с ценой в государствах, схожих по количеству населения с Беларусью. Это позволит выработать более точную оценку и вывести справедливые тарифы на фармпродукцию на нашем рынке.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Мы находимся в рамках Евразийского экономического союза. И это гораздо больший рынок, чем рынок нашей страны. Поэтому при продаже того или иного лекарственного средства на большой рынок цена на объеме все время падает. В маленькую страну будет цена повыше. Поэтому мы и хотим еще дополнительно продвинуть такую идею: помимо регулирования референтным ценообразованием на нашем локальном рынке, применить этот подход на более большом рынке стран Евразийского экономического союза. Это позволит еще больше снизить цены на лекарственные препараты.