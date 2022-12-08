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Что будет с ценами на лекарства? Рассказал глава МАРТ

08 декабря 2022 12:40
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Новости Беларуси. Беларусь планирует возобновить допандемийный подход в образовании цен на отечественные лекарства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Метод референтный, он предусматривает оценку стоимости того или иного препарата в стране происхождения. И сравнение с ценой в государствах, схожих по количеству населения с Беларусью. Это позволит выработать более точную оценку и вывести справедливые тарифы на фармпродукцию на нашем рынке.

Что будет с ценами на лекарства? Рассказал глава МАРТ-1

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Мы находимся в рамках Евразийского экономического союза. И это гораздо больший рынок, чем рынок нашей страны. Поэтому при продаже того или иного лекарственного средства на большой рынок цена на объеме все время падает. В маленькую страну будет цена повыше. Поэтому мы и хотим еще дополнительно продвинуть такую идею: помимо регулирования референтным ценообразованием на нашем локальном рынке, применить этот подход на более большом рынке стран Евразийского экономического союза. Это позволит еще больше снизить цены на лекарственные препараты.

Что будет с ценами на лекарства? Рассказал глава МАРТ-4

Отметим, сейчас в Беларуси действует система ценового регулирования, при которой стоимость лекарств регламентируют постановления правительства.

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Алексей Богданов # Фотофакт

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