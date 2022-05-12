Год народного единства через снимки. Как фотопроект помог посмотреть на Беларусь под другим углом?
Новости Беларуси. Больше творчества на страницах изданий. В Минске наградили лауреатов фотофестиваля, посвященного Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снимки прислали более 50 редакций со всей Беларуси. Всего было заявлено порядка 400 работ. Сегодня на экспозиции в Палате представителей находятся самые эмоциональные и сильные фотокартины.
Целью проекта было увидеть страну через объективы региональных фотокорреспондентов, а также познакомиться с духом малой родины. Все это для того, чтобы понять, какой он – собирательный образ белорусского патриотизма.
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Наши авторы помогают найти героев нашего времени, помогают оставить для нас незабываемый колорит малой родины, которая тоже здесь, на этих работах, присутствует, и визуализировать патриотизм. Патриотизм в делах – это деятельная любовь к Родине. Здесь как раз белорусы, которые своими поступками и делами обогащают нашу страну. Это и есть патриотизм, на мой взгляд.
Награждение лауреатов – это только начало нового периода в жизни фотофестиваля. Экспозиция из 70 работ отправится в регионы, а электронный вариант выставки можно будет посмотреть на сайте Палаты представителей. Темой следующего фотопроекта станет Год исторической памяти.
«Посмотрите на эти священные кадры, на эти руки, искалеченные войной». Белорусский патриотизм через фото – подробнее здесь.