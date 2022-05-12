Год народного единства через снимки. Как фотопроект помог посмотреть на Беларусь под другим углом?

Новости Беларуси. Больше творчества на страницах изданий. В Минске наградили лауреатов фотофестиваля, посвященного Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снимки прислали более 50 редакций со всей Беларуси. Всего было заявлено порядка 400 работ. Сегодня на экспозиции в Палате представителей находятся самые эмоциональные и сильные фотокартины.

Целью проекта было увидеть страну через объективы региональных фотокорреспондентов, а также познакомиться с духом малой родины. Все это для того, чтобы понять, какой он – собирательный образ белорусского патриотизма.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Наши авторы помогают найти героев нашего времени, помогают оставить для нас незабываемый колорит малой родины, которая тоже здесь, на этих работах, присутствует, и визуализировать патриотизм. Патриотизм в делах – это деятельная любовь к Родине. Здесь как раз белорусы, которые своими поступками и делами обогащают нашу страну. Это и есть патриотизм, на мой взгляд.