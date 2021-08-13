«Кульминацией станет бал у Радзивиллов». Почему стоит посетить военно-исторический фестиваль в Несвиже?

Новости Беларуси. Торжественная фортеция. 14 и 15 августа в Несвиже пройдет фестиваль военно-исторической реконструкции, культуры и музыки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Гостей ожидает масштабная культурная программа. На фестивале будет представлена экспозиция эпохи Средневековья, пройдет военная реконструкция событий 1812 года. В программе также рыцарско-конные турниры. Кроме того, здесь развернется настоящий город мастеров. Желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению бытовых предметов и выпеканию домашнего хлеба. А возле замка покажут театрально-хореографическое шоу.

Анна Винничек, директор Несвижского районного центра культуры:

Кульминацией фестиваля станет бал Радзивиллов во дворе Несвижского замка. И участники бала выступят в роли наиболее знатных родов каждого региона и сопровождающей их знати. В их исполнении можно будет увидеть и полонез, и бранль.