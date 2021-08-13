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«Кульминацией станет бал у Радзивиллов». Почему стоит посетить военно-исторический фестиваль в Несвиже?

13 августа 2021 13:59
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Новости Беларуси. Торжественная фортеция. 14 и 15 августа в Несвиже пройдет фестиваль военно-исторической реконструкции, культуры и музыки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Кульминацией станет бал у Радзивиллов». Почему стоит посетить военно-исторический фестиваль в Несвиже?-1

Гостей ожидает масштабная культурная программа. На фестивале будет представлена экспозиция эпохи Средневековья, пройдет военная реконструкция событий 1812 года. В программе также рыцарско-конные турниры. Кроме того, здесь развернется настоящий город мастеров. Желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению бытовых предметов и выпеканию домашнего хлеба. А возле замка покажут театрально-хореографическое шоу.

«Кульминацией станет бал у Радзивиллов». Почему стоит посетить военно-исторический фестиваль в Несвиже?-4

Анна Винничек, директор Несвижского районного центра культуры:
Кульминацией фестиваля станет бал Радзивиллов во дворе Несвижского замка. И участники бала выступят в роли наиболее знатных родов каждого региона и сопровождающей их знати. В их исполнении можно будет увидеть и полонез, и бранль.

«Кульминацией станет бал у Радзивиллов». Почему стоит посетить военно-исторический фестиваль в Несвиже?-7

Будет работать и арт-галерея. Свои работы представят профессиональные художники, работники культуры, педагоги. Ярким финалом праздника станет огненное шоу.

# Фестиваль # общество # Анна Винничек # Фотофакт

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