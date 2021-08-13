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Выходные в Верхнем городе. Что ждёт минчан у Ратуши 14 августа?

13 августа 2021 14:03
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Новости Беларуси. Концерты, кинопоказы, танцевальная программа. Полюбившийся минчанам фестиваль «Классика у Ратуши» 14 августа продолжит свою программу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выходные в Верхнем городе. Что ждёт минчан у Ратуши 14 августа?-1

Как обычно, в 20:00 на арт-террасе в Музыкальном переулке пройдет мастер-класс по современным танцевальным стилям. В это же время на улице Кирилла и Мефодия для гостей фестиваля покажут фильм под открытым небом. А на площади Свободы можно будет насладиться музыкой белорусских композиторов. На сцене выступит оркестр «Минск-Классик».

Выходные в Верхнем городе. Что ждёт минчан у Ратуши 14 августа?-4

Творческие вечера у Ратуши продлятся до 4 сентября. Вход свободный.

# Развлечения # общество # Фотофакт

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