Выходные в Верхнем городе. Что ждёт минчан у Ратуши 14 августа?

Новости Беларуси. Концерты, кинопоказы, танцевальная программа. Полюбившийся минчанам фестиваль «Классика у Ратуши» 14 августа продолжит свою программу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Концерты, кинопоказы, танцевальная программа. Полюбившийся минчанам фестиваль «Классика у Ратуши» 14 августа продолжит свою программу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Как обычно, в 20:00 на арт-террасе в Музыкальном переулке пройдет мастер-класс по современным танцевальным стилям. В это же время на улице Кирилла и Мефодия для гостей фестиваля покажут фильм под открытым небом. А на площади Свободы можно будет насладиться музыкой белорусских композиторов. На сцене выступит оркестр «Минск-Классик».
Творческие вечера у Ратуши продлятся до 4 сентября. Вход свободный.