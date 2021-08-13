Выходные в Верхнем городе. Что ждёт минчан у Ратуши 14 августа?

Как обычно, в 20:00 на арт-террасе в Музыкальном переулке пройдет мастер-класс по современным танцевальным стилям. В это же время на улице Кирилла и Мефодия для гостей фестиваля покажут фильм под открытым небом. А на площади Свободы можно будет насладиться музыкой белорусских композиторов. На сцене выступит оркестр «Минск-Классик».