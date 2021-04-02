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Александр Лукашенко: консолидация в Союзном государстве позволяет оперативно реагировать на вызовы и угрозы

02 апреля 2021 07:40
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Новости Беларуси. Председатель Высшего госсовета Союзного государства Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов и россиян по случаю празднования Дня единения народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: консолидация в Союзном государстве позволяет оперативно реагировать на вызовы и угрозы-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За четверть века нами пройден значительный путь. По глубине сближения национальных законодательств, развитию договорно-правовой базы и масштабам взаимодействия в промышленной, научно-технической, оборонной, внешнеполитической, социальной и гуманитарной областях Союзному государству нет равных на евразийском пространстве. Мы не только сохранили, но и многократно приумножили кооперационные связи в производстве, образовании и культуре.

Курс на интеграцию. 2 апреля Беларусь и Россия отмечают День единения

В числе общих достижений белорусский лидер назвал совместный запуск космических аппаратов, реализацию многочисленных высокотехнологичных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. Новой вершиной сотрудничества стал ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС.

# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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