Александр Лукашенко: консолидация в Союзном государстве позволяет оперативно реагировать на вызовы и угрозы

Новости Беларуси. Председатель Высшего госсовета Союзного государства Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов и россиян по случаю празднования Дня единения народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За четверть века нами пройден значительный путь. По глубине сближения национальных законодательств, развитию договорно-правовой базы и масштабам взаимодействия в промышленной, научно-технической, оборонной, внешнеполитической, социальной и гуманитарной областях Союзному государству нет равных на евразийском пространстве. Мы не только сохранили, но и многократно приумножили кооперационные связи в производстве, образовании и культуре.

В числе общих достижений белорусский лидер назвал совместный запуск космических аппаратов, реализацию многочисленных высокотехнологичных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. Новой вершиной сотрудничества стал ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС.