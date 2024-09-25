Последователи рыцарей и настоящие бойцы: чему учат в историко-спортивных клубах
Освоение искусства рыцарского боя и мастерства перевоплощения: историко-спортивные клубы становятся все популярнее. Вот так выглядели сражения в Великом княжестве Литовском в 15 веке. Чтобы победить соперника, важно было использовать не только силу, но и ловкость. Этому учились годами. Традиции дошли и до наших дней. Последователями стали современные реконструкторы. Рыцарские бои для них не только история, но и настоящий спорт.
Александр Кривцов, реконструктор историко-спортивного клуба:
Наше основное направление – это ИСБ и СМБ. Исторический средневековый бой – то есть это железо, доспехи. Современный мечевой бой – это мягкие доспехи. Также у нас есть специальный день, когда мы занимаемся исключительно мастерской, в которой мы делаем, например, шатры, палатки, лавки – то, в чем мы выезжаем на фестивали.
Историко-спортивные клубы пользуются спросом как среди юношей, так и среди девушек. Они уникальны, открывают совершенно новые виды спорта и готовят настоящих бойцов, крепких и выносливых. Попробовать свои силы в таком многозадачном мастерстве могут как дети от 12 лет, так и взрослые.
Максим Филоненко, руководитель историко-спортивного клуба:
Я считаю основная уникальность данного вида спорта, как боевого именно вида спорта, в том, что у нас есть одна из дисциплин, которая называется массовое сражение. Это когда могут выходить бойцы в большом количестве друг против друга: 21 на 21, 50 на 50, 150 на 150. Нет ни одной дисциплины в мире, когда такое большое количество может сражаться друг против друга по определенным правилам. Ты считаешь себя бойцом, а здесь у тебя находится товарищ, можно сказать брат по оружию. И поддержка товарища очень много значит.
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