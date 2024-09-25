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Александр Турчин провёл приём граждан в Молодечно

25 сентября 2024 14:11
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Губернатор Минской области целый день провел в Молодечно. Здесь Александр Турчин лично общался с гражданами. Значительная часть вопросов касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства. Затрагивались и такие темы, как получение арендного жилья, оформление земельных участков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Разобрался Александр Турчин и с ситуацией в деревне Домаши. Интересы ее жителей представила Ольга Михаленок. Дорога на улице, где проживает женщина, оставляет желать лучшего. Жалуются и автомобилисты: не проехать, особенно в непогоду. Разбила проезжую часть и сельхозтехника, которая ежедневно проходит через деревню. Решение в ходе приема принято в пользу жителей Домашей. Сделать качественную гравийную дорогу и не допустить проезда по ней сельхозмашин должны в ближайшее время. 

Александр Турчин провёл приём граждан в Молодечно-2

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Поправим вашу дорогу. Мы эту ситуацию возьмем на контроль. Будут на связи наши специалисты, сейчас сделаем, потом посмотрим, когда пойдут дожди, какая будет ситуация, и весной в том числе. 

Александр Турчин провёл приём граждан в Молодечно-4

Ольга Михаленок, жительница деревни Домаши:
У меня двое несовершеннолетних детей. Посещаем городскую школу. У меня работа тоже предполагает работу только на автомобиле. Выезд обязан каждый день быть. Я надеюсь, что Александр Генрихович возьмет под свое руководство этот вопрос, помогут нам что-то сделать. 

Всего Александр Турчин рассмотрел более двух десятков вопросов. Решения по всем взяты на контроль.

# Александр Турчин # Прием граждан

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