Александр Турчин провёл приём граждан в Молодечно

Губернатор Минской области целый день провел в Молодечно. Здесь Александр Турчин лично общался с гражданами. Значительная часть вопросов касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства. Затрагивались и такие темы, как получение арендного жилья, оформление земельных участков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Разобрался Александр Турчин и с ситуацией в деревне Домаши. Интересы ее жителей представила Ольга Михаленок. Дорога на улице, где проживает женщина, оставляет желать лучшего. Жалуются и автомобилисты: не проехать, особенно в непогоду. Разбила проезжую часть и сельхозтехника, которая ежедневно проходит через деревню. Решение в ходе приема принято в пользу жителей Домашей. Сделать качественную гравийную дорогу и не допустить проезда по ней сельхозмашин должны в ближайшее время.