Бывает, и в 5 утра приезжаем. Вот как белорусские аграрии готовят поля к посевной

Несмотря на то, что основной этап жатвы уже позади и зерно в закромах, сейчас время уборки кукурузы и овощей. Только в Минской области под картофель отведено более 5 000 гектаров. Урожайность высокая. Будем со вторым хлебом? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ. Сейчас у аграриев время посевной. Минская область в 2024 году вышла в лидеры не только по намолоту зерна, но и по темпам сева.

Хозяйство «Жатерево» первым завершило жатву в Столбцовском районе. В этом году здесь получили рекордный каравай зерновых – почти 6 000 тонн. В хозяйстве есть и передовики. Эта жатва стала успешной для Виталия Гончаренко. Дух соперничества и желание быть в числе первых позволили механизатору превзойти личный рекорд по намолоту – он собрал почти 2 000 тонн. В «Жатерево» много молодых экипажей. Владислав Горбацевич первый опыт работы в агросфере получил в прошлом году, сразу после учебы. По специальности – инженер по техническому обслуживанию. Работает не только в мехмастерских. Сейчас парень помогает хозяйству на севе, а это новый опыт. Плюс дополнительный заработок.

Владислав Горбацевич, инженер сельхозпредприятия «Жатерево»:

За сельским хозяйством стоит будущее, потому что на наших аграриях держится страна. В том году тоже был задействован на подготовке. Подготовил около 600 гектаров под посев. В этом году тоже – техника исправная, подготовили отлично. Если надо, приезжаем и в 6, и в 5 утра, можем работать до 8-9. Все зависит от погодных условий, потому что бывает жара невыносимая. Технике тяжело, поэтому стараемся выезжать пораньше. Зерновой клин в «Жатерево» – озимые ячмень, тритикале, пшеница. Всего нужно посеять свыше 900 гектаров. Все строго по технологии. Каждый работает на результат, чтобы в следующем году также получить весомый каравай.