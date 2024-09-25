«Кукуруза в этом году гораздо лучше». Как собирают царицу полей в Минской области?

Несмотря на то, что основной этап жатвы уже позади и зерно в закромах, сейчас время уборки кукурузы и овощей. Только в Минской области под картофель отведено более 5 000 гектаров. Урожайность высокая. Будем со вторым хлебом? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ. Хозяйство «Великополье» – крупное сельхозпредприятие Червенщины. Сильное молочно-мясное направление. Здесь 200 тысяч голов скота из них более 700 – дойного стада. Развивают и растениеводство.

Виктор Климов, директор сельхозпредприятия «Великополье»:

Из растениеводства у нас 4 300 гектаров пашни, 1 500 гектаров под зерновыми, 800 гектаров под кукурузой, 400 гектаров рапса. Создание кормовой базы для животноводства, у нас обеспечен полуторагодичный запас всех видов кормов. Ставку в хозяйстве делают на кукурузу. В 2024 году под царицу полей отвели около 800 гектаров. Погода хозяйству сыграла на руку. Ожидается весомый урожай. Виктор Климов:

Если пройтись по сортам, то высевали – порядка 70 % используем сорта белорусской селекции. Вполне себя оправдала в плане силосования.

Урожайность уже порядка около 250 центнеров с гектара. Кукурузу зачастую высаживают после озимых, бобовых и картофеля. Также это культура обладает высокой калорийностью, богата на полезные микроэлементы. Корм из нее – отличный для животных по всем показателям. Стратегически важный продукт! Виктор Климов:

Процентов на 40 обновили парк техники, закупили три новых зерноуборочных комбайна, два из них будут участвовать в уборке кукурузы на зерно. Уборочную мы провели за две недели за счет того, что у нас появились широкозахватные зерноуборочные комбайны. Я думаю, по кукурузе гектаров 350 останется на зерно. 10 дней – две недели, мы уберем всю кукурузу и обеспечим себя полностью фуражом, в том числе и зерном кукурузы.

В хозяйстве кукуруза отличная, и площади посева увеличиваются с каждым сезоном. Поэтому корма получаются сочными и полезными.