Последними оставили город Керчь и были эвакуированы. «Незабытые истории»

Власов Василий Ефимович родился 23 февраля 1902 года в деревне Черный Ключ (сегодня село Тарловка).

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

16 июля 1941 года майор Власов был назначен начальником штаба 725-го горнострелкового полка 302-й горнострелковой дивизии, формировавшейся в станице Ленинградская Краснодарского края. Дивизия несла охрану побережья Черного моря в районах Тамань, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе и Сочи.

18 ноября 1941 года части 302-й горнострелковой дивизии последними оставили город Керчь и были эвакуированы на Таманский полуостров. При эвакуации майор Власов был ранен.

После выздоровления в декабре 1941-го он назначается командиром 903-го горнострелкового полка 242-й горнострелковой дивизии СКВО, формировавшегося в г. Грозный. Участвовал в Харьковском сражении, в боях по прорыву кольца окружения войск. В июле майор Власов был назначен заместителем командира 304-й стрелковой дивизии. В составе 38-й и 21-й армий Сталинградского фронта участвовал в боях на подступах к Сталинграду.

С 10 января части 304-й дивизии под командованием Власова В.Е. участвовали в операции по ликвидации окруженной группировки противника в районе Сталинграда. Приказом НКО от 21 января 1943 г. за проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава дивизия была преобразована в 67-ю гвардейскую.

Приказом ВГК от 10 июля 1944 года за прорыв Витебского укрепрайона противника и овладение городом Витебск 90-й гвардейской стрелковой дивизии, возглавляемой полковником Власовым В.Е., было присвоено наименование «Витебская».

За освобождение города Полоцк 90-я гвардейская стрелковая дивизия, возглавляемая полковником Власовым В.Е., награждена орденом Красного Знамени. Был удостоен следующих наград: орден Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Кутузова II степени, орден Суворова II степени, орден Отечественной войны I степени, «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран Вооруженных Сил СССР».