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Последний звонок прозвенит для школьников Беларуси 30 мая

27 мая 2016 10:05
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Буквально через несколько дней, а именно 30 мая, для школьников Беларуси прозвенит последний звонок. Окончания учебного года с волнением ждут и учащиеся, и учителя.

В столичной гимназии №31 к последнему звонку выпускники стали готовиться   сентябре. Еще бы! Программа мероприятия – обширная и разнообразная. Нужно успеть отрепетировать до мелочей каждый творческий номер. В этом году акцент сделали на танцевальных постановках и флэшмобах. В них будут задействованы все 45 выпускников – никто не останется в стороне.

После репетиций одиннадцатиклассники торопятся обсудить насущные вопросы – подготовку к выпускному балу и предстоящим экзаменам. Практически все старшеклассники уже определились с выбором будущей профессии.

 А в Минском лицее № 2 не знают, что такое торжественная линейка по случаю окончания учебного года. Вместо нее здесь проводится праздник выпускника. В актовом зале собираются одиннадцатиклассники – в этом году их будет 232 –  также родители, учителя… И начинается красочное шоу, которое еще долго будет сниться по ночам этим юным, целеустремленным юношам и девушкам.

А еще в лицее №2 есть одна традиция – по случаю последнего учебного дня каждый выпускник отпускает в небо воздушный шар, в который помещает записку с заветным желанием. Зрелище трогательное и невероятно красивое. Но пожалуй, больше всего одиннадцатиклассники ждут, когда же прозвенит сам звонок. Его к слову, в лицее бережно хранят в кабинете директора уже 15 лет.

Слезы радости и грусти на глазах выпускников, их родителей и учителей – еще впереди. А сегодня все школьники проводят за партами свой последний учебный день в этом году, ждут с нетерпением долгожданные каникулы, строят планы на будущее.

# общество # Фотофакт # Школы в Беларуси # Анна Старовойтова

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