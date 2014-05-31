Александр Радьков встретился с активом Слуцкой первички РОО «Белая Русь»

Новости Беларуси. Ближе к народу. Роль первичек «Белой Руси» особенно ощутима на селе. Такое мнение высказал 31 мая председатель объединения Александр Радьков на встрече со слуцким активом. Сейчас в этой районной организации насчитывается более тысячи человек - от представителей крупных предприятий до жителей глубинки.

Такие встречи для общественников - это еще и хорошая возможность обсудить направления работы в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Радьков, председатель РОО «Белая Русь»:

В Слуцке очень интересный опыт работы в селе. В селе, там же расстояния, другая форма жизни. И для них, может быть в большей степени, нужны эти общественные приемные, вот эти первички, собрания, акции. Просто внимание. И вот слуцкая делегация в этом хороша.

Сегодня вручили свидетельство сельскому совету о том, что на базе сельского совета по территориальному принципу действует первичка «Белой Руси». Значит там есть в этом потребность.