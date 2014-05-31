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Мемориальную плиту первому кавалеру ордена Славы трех степеней Митрофану Питенину установили в Витебской области

31 мая 2014 17:42
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Новости Беларуси. Мемориальная плита первому кавалеру ордена Славы трех степеней Митрофану Питенину установлена в деревне Старь Витебской области. 70 лет назад в одном из боев под Лиозно герой-освободитель был смертельно ранен. Похоронили уроженца Рязанской области здесь же, в братской могиле. На церемонию открытия мемориальной доски приехали сыновья, внуки и правнуки героя, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Петенин, сын Митрофана Петенина (Россия):
Я очень благодарен жителям Лиозненского района, особенно Витебской области и всей Беларуси, за то, что вы храните память о нашем отце, деде и прадеде.

Анатолий Бурдо, председатель витебского военно-патриотического клуба «Поиск»:
Когда мы узнали, что на этой священной земле был похоронен Петенин, конечно же, было принято решение в ознаменование 70-летия Победы и в ознаменование 70-летия освобождения Беларуси, приняли решение сделать эту доску. Тем более, что 3 июня исполняется 70 лет со дня гибели Петенина Митрофана Трофимовича.

# общество # Беларусь помнит # Виктор Петенин # Анатолий Бурдо

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