Br12 тыс за 1 кг шерсти в Беларуси - стоит ли овчинка выделки?

Новости Беларуси. На Могилевщине с приходом тепла начался сезон стрижки овец. В Беларуси разведением этих животных в промышленных масштабах не занимаются, а потому тонкостями этого когда-то широко распространенного ремесла сегодня владеют единицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вооружившись старинными ножницами и песней, Александр и Людмила Галковские из деревни Судилы Климовичского района стригут овец. Их на личном подворье сейчас почти 80 голов. В этой сельской семье принято все делать по старинке: шерсть состригают, моют, вычесывают, затем прядут нитки. В итоге - большое семейство Галковских в одежке хенд-мейд и только из натуральных материалов.

Дарья Эверс:

Варежки, шарфик, валенки, дубленка - проблем нет. Все натуральное, зимой тепло. Родителями гордиться нудно. Такие трудолюбивые, тем более в наше время. Главное не лениться, ведь в деревне все можно - и питание, и заработать можно деньги. Главное - трудиться.

Индюки, овцы, лошади, коровы, пчелы. Во всем Климовичском районе таких отчаянных сельчан, как Галковские, раз-два и обчелся.

Людмила Галковская:

Это мы любители такие, что стрижем, валенки валяем, а так люди овец режут и прямо с шерстью выкидывают.

Александр Галковский:

Везут же шерсть из-за рубежа. А свои порешили. А раньше в каждом доме овчарни были. Сейчас в области нет ни одной овцефермы.

Галковские овечью шерсть используют только для собственных нужд. Имея такое поголовье, казалось бы, почему бы не зарабатывать. Однако, не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. До ближайшего пункта приёма в Смиловичах Минского района более 300 километров. До и стоимость сырья невысокая.

Людмила Галковская:

Килограмм 12 тысяч. Но туда и обратно пока заедешь, больше бензина спалишь. А когда примут? Нужно договариваться, когда и что. 12 тысяч – смешно. Лучше их тогда вообще не стричь.

Проблемы с реализацией овечьей шерсти, к слову, начинаются уже на начальном этапе. Оказывается, чтобы найти, где вычесать сырье, нужно сильно потрудиться.

Александр Галковский:

Мы в Россию возим сейчас. Были когда-то и у нас в районе, и в Хотимске, Костюковичах шерстечески. В последнее время возили в Чаусы. Но там все стало ломаться.

Пока овцеводство в Беларуси держится вот на таких единичных энтузиастах, как Галковские. Глядя на эту неунывающую и трудолюбивую семью понимаешь, что самобытные традиции еще живы. И если этот нелегкий труд все же по силам отдельно взятой семье, то и большим хозяйствам при правильном подходе он вполне мог бы приносить приличные доходы.