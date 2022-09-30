Сильные осадки и туман. Какая погода будет в Беларуси на выходных?

Сентябрь прощается с белорусами дождливой и прохладной погодой. Влияние на климатические условия в ближайшие дни окажет область пониженного давления и фронтальные разделы, поступающие с юго-запада Европы, сообщили в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Сегодня, 30 сентября, ожидается от 13 до 19 градусов тепла. Пройдут кратковременные дожди. Октябрь не принесет серьезных изменений. В ближайшие выходные неустойчивая погода сохранится. На большей части территории страны пройдут осадки, местами сильные, возможен туман. Ночью будет от +5 по северо-востоку, до +13 по юго-западу. Днем – 9-18 выше нуля. В начале следующей недели температурный фон существенно не изменится.