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Сильные осадки и туман. Какая погода будет в Беларуси на выходных?

30 сентября 2022 08:56
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Сентябрь прощается с белорусами дождливой и прохладной погодой. Влияние на климатические условия в ближайшие дни окажет область пониженного давления и фронтальные разделы, поступающие с юго-запада Европы, сообщили в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Сильные осадки и туман. Какая погода будет в Беларуси на выходных?-1

Сегодня, 30 сентября, ожидается от 13 до 19 градусов тепла. Пройдут кратковременные дожди. Октябрь не принесет серьезных изменений. В ближайшие выходные неустойчивая погода сохранится. На большей части территории страны пройдут осадки, местами сильные, возможен туман. Ночью будет от +5 по северо-востоку, до +13 по юго-западу. Днем – 9-18 выше нуля. В начале следующей недели температурный фон существенно не изменится.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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