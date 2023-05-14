Последний из группы «Джек» и один из самых юных разведчиков СССР. С Днём Победы поздравили Геннадия Юшкевича

Новости Беларуси. Когда мир не становится безопаснее, у наших границ наращивается иностранное военное присутствие, а внешние и внутренние деструктивные силы не оставляют попытки расшатать ситуацию, возрастает роль и военной разведки. Это неотъемлемая часть механизма обеспечения безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Разведка является одним из старейших видов деятельности любого государства. Беларусь не исключение. Причем у наших спецслужб есть хорошая база, которая закалилась в реальных конфликтах. 5-я отдельная бригада спецназначения: как бойцы здесь несут службу?

Равнение на Победу. На небольшом плацу у подъезда военный окрест. Бравым шагом, насколько это возможно в 95, на место праздничной дислокации направляется Геннадий Юшкевич. Музыканты «выдувают» легендарную мелодию «День Победы».

Он последний из группы «Джек» и один из самых юных разведчиков Советского Союза. В конце войны попал в одну из наиболее успешных в мире разведывательно-диверсионных групп. В 1944-м отряд отправился в свой единственный выход за линию фронта и продержался в тылу врага 179 дней. Советские разведчики с позывным «Джек» действительно попали в историю как одна из лучших разведгрупп Второй мировой войны, о чем свидетельствуют записи в специальном английском альманахе и архивы лондонского военного музея.

Геннадий Юшкевич, ветеран:

Наше задание было, с одной стороны, фиксация передвижений по коммуникациям, то есть надо было устанавливать виды перевозок, направление перевозок. Что перевозят, куда перевозят. Мы занимались агентурной разведработой. Кроме того, мы занимались диверсионной работой: устраивали засады, резали линии телефонных передач, подрезали столбы.

Но и сегодня, в этом праздничном контакте, когда преемники поздравляют, он молвит свое, отеческое слово. Слово разведчика. Уже через стихи.

Сегодня в мире снова неспокойно.

Пусть память воскресит былые беды.

Давайте же отметим торжественно, достойно.

Мы наш омытый кровью День Победы.

В праздничные дни торжественная спецгруппа 5-й отдельной бригады специального назначения направляется на спецмиссию. Своих не бросают. Помнят, чтят и опекают. «Пятерка» славится именами своих героев.